Кремль показал, как президент России Владимир Путин и его таджикский коллега Эмомали Рахмон продолжили переговоры в неформальной обстановке. Видео опубликовала пресс-служба администрации главы государства.

Неформальное общение Путина и Рахмона в Душанбе. Видео © MAX / «Кремль. Новости»

На кадрах президенты в сопровождении представителей делегаций прогуливаются по дорожкам среди деревьев. Затем они подходят к площадке, где для гостей приготовлено угощение.

Особое внимание на кадрах привлекает повар, который показывает лидерам запечённое мясо. Путин и Рахмон останавливаются возле него, после чего направляются дальше.

В конце ролика президенты подходят к большому круглому столу, украшенному цветами. На нём расставлены фрукты, посуда и напитки. Лидеров сопровождают сотрудники делегаций.

Неформальное общение состоялось в рамках рабочего визита российского президента в Душанбе 20 ноября. До этого главы государств провели официальные переговоры.

Ранее Life.ru сообщал о начале переговоров Путина и Рахмона в президентской резиденции Душанбе. В повестку встречи вошли развитие двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и вопросы региональной безопасности. Отдельное внимание планировалось уделить взаимодействию на афганском направлении и работе 201-й российской военной базы.