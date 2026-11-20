Россия остаётся стратегическим партнёром и надёжным союзником Таджикистана. Об этом президент республики Эмомали Рахмон заявил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Душанбе.

«Россия — наш стратегический партнёр и надёжный союзник. Успешно развиваются отношения двух стран. Россия — главный торгово-экономический партнёр Таджикистана», — подчеркнул Рахмон.

Таджикистанский лидер также отметил устойчивое развитие сотрудничества между Москвой и Душанбе. По его словам, отношения двух государств продолжают двигаться вперёд.

Заявление прозвучало во время рабочего визита Путина в Таджикистан 20 ноября. Российский президент прибыл в Душанбе после поездки в китайский Шэньчжэнь, где участвовал в международных переговорах.