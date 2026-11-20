Рахмон на встрече с Путиным назвал Россию надёжным союзником Таджикистана
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Россия остаётся стратегическим партнёром и надёжным союзником Таджикистана. Об этом президент республики Эмомали Рахмон заявил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Душанбе.
«Россия — наш стратегический партнёр и надёжный союзник. Успешно развиваются отношения двух стран. Россия — главный торгово-экономический партнёр Таджикистана», — подчеркнул Рахмон.
Таджикистанский лидер также отметил устойчивое развитие сотрудничества между Москвой и Душанбе. По его словам, отношения двух государств продолжают двигаться вперёд.
Заявление прозвучало во время рабочего визита Путина в Таджикистан 20 ноября. Российский президент прибыл в Душанбе после поездки в китайский Шэньчжэнь, где участвовал в международных переговорах.
Ранее Рахмон рассказал Путину об инцидентах и контрабанде на границе с Афганистаном. При этом отмечается, что, несмотря на сохраняющиеся проблемы, в приграничном регионе наблюдается определённая стабильность и предсказуемость.