Комплимент Дональда Трампа стал неожиданностью для пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Представитель Кремля признался журналистам, что не рассчитывал услышать похвалу своему профессионализму от американского лидера.

«Это достаточно неожиданно», — ответил Песков на вопрос о своей реакции.

При этом представитель Кремля не стал придавать произошедшему особого значения. По его словам, американский президент лишь обменялся с ним несколькими словами, проходя мимо.

Поводом для обсуждения стал эпизод, произошедший 19 ноября перед переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне. Как ранее сообщал Life.ru, глава Белого дома заметил российского пресс-секретаря, дружески похлопал его по руке и похвалил за работу.

Песков признался, что гордится такой оценкой. При этом он уточнил, что полноценно пообщаться с американским президентом ему не удалось.