Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что гордится высокой оценкой своей работы со стороны американского лидера Дональда Трампа. Несмотря на то что полноценно пообщаться с главой Белого дома во время саммита АТЭС в Китае ему не удалось, комплимент оказался приятным.

«Горжусь этим», — отреагировал представитель Кремля на слова американского президента.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп неожиданно похвалил Пескова перед встречей с Владимиром Путиным в Шэньчжэне. По данным пресс-пула Белого дома, американский лидер заметил российского пресс-секретаря, дружески похлопал его по руке и сказал: «Вы отлично справляетесь со своей работой».

Накануне саммита Песков говорил, что Москва предпочла бы организовать отдельные переговоры президентов России и США. По его словам, такой формат позволил бы спокойно обсудить накопившиеся вопросы в течение часа или дольше. Однако из-за плотного графика лидеров пришлось ограничиться короткой беседой. Уже после встречи представитель Кремля положительно оценил состоявшийся разговор. Он отметил, что, несмотря на ограниченное время, Путин и Трамп успели затронуть несколько важных вопросов. Переговоры продолжались около 35–40 минут и стали подготовительным этапом перед трёхсторонним саммитом с председателем КНР Си Цзиньпином.