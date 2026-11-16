В Кремле предпочли бы провести отдельную, заранее согласованную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, чтобы лидеры могли спокойно обсудить вопросы повестки. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

«Есть вариант, который мы бы предпочитали, чтобы это была согласованная встреча, отдельная, спокойно поговорить час, а то и больше», — пояснил Песков.

По словам представителя Кремля, точное время возможных переговоров пока не определено.

Вместе с тем Москва допускает и другой сценарий: Путин и Трамп могут пообщаться на полях международного саммита, если их графики совпадут.

«И то, и другое возможно. Посмотрим, как получится», — сказал пресс-секретарь президента.

Перспектива контакта двух лидеров обсуждается в связи с предстоящим саммитом АТЭС в китайском Шэньчжэне, который запланирован на 18–19 ноября. Ранее Песков говорил, что при участии обоих президентов в мероприятии их общение состоится, однако конкретный формат тогда оставался открытым.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва и Вашингтон согласовали часть вопросов для предстоящих переговоров Путина и Трампа в Китае, а одной из главных тем станет урегулирование конфликта на Украине.