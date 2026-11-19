Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне прошла хорошо, несмотря на ограниченное время для переговоров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом хорошо», — ответил представитель Кремля на просьбу оценить состоявшийся разговор.

По словам Пескова, лидеры успели затронуть несколько вопросов, хотя их общение оказалось непродолжительным.

«Она не совсем была продолжительной, но всё равно определённые вопросы затронули», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Переговоры состоялись 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как уточнил помощник президента Юрий Ушаков, встреча продолжалась около 35–40 минут. Президенты обсудили урегулирование украинского конфликта, двусторонние отношения и подготовку к трёхсторонним переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином.