Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков коротко и с юмором ответил на вопрос о начале трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Подробностями разговора поделился журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале «Юнашев LIVE».

Песков удивил ответом на вопрос о начале исторического саммита. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Дмитрий Сергеевич, как вам начало встречи?» — поинтересовался корреспондент у представителя Кремля. «Так же, как и вам!» — последовал ответ.

Сам Юнашев признался, что первые минуты переговоров произвели на него положительное впечатление.