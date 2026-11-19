«Так же, как и вам!» Песков дал первый комментарий Юнашеву после начала саммита трёх лидеров
Песков ответил «Так же, как и вам!» на вопрос Юнашева о начале саммита
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков коротко и с юмором ответил на вопрос о начале трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Подробностями разговора поделился журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале «Юнашев LIVE».
Песков удивил ответом на вопрос о начале исторического саммита. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Дмитрий Сергеевич, как вам начало встречи?» — поинтересовался корреспондент у представителя Кремля. «Так же, как и вам!» — последовал ответ.
Сам Юнашев признался, что первые минуты переговоров произвели на него положительное впечатление.
Первая в истории трёхсторонняя встреча действующих лидеров России, США и Китая стартовала 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне. Переговоры проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Кремль уже опубликовал первые кадры исторического саммита.
Накануне Песков призывал не ждать от встречи трёх лидеров невероятных результатов. Представитель Кремля подчёркивал, что Москва придерживается сдержанных ожиданий, хотя сам факт переговоров имеет большое международное значение. Утром 19 ноября пресс-секретарь президента положительно оценил отдельную беседу Путина и Трампа, отметив, что, несмотря на ограниченное время, политики успели обсудить ряд вопросов. Вместе с тем возможность принятия совместного заявления по итогам саммита оставалась открытой: работа над документом продолжалась вплоть до встречи.
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