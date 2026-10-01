От бюджета до ИИ: В Госдуме распределили ключевые направления между вице-спикерами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин распределил между своими заместителями направления работы и курирование профильных комитетов. Распоряжение принято с учётом профессионального опыта и компетенций вице-спикеров.

Первый зампред Ирина Яровая будет отвечать за организацию законопроектной работы и Совет законодателей, а также курировать блок конституционного, гражданского, уголовного и административного законодательства. Иван Мельников займётся взаимодействием с Совфедом, уполномоченным по правам человека, РАН и Национальным антитеррористическим комитетом.

Александр Жуков получит бюджетный блок и будет координировать работу фракций и комитетов над федеральным бюджетом. В ведении Алексея Гордеева окажутся финансовый рынок, экология, аграрная и региональная политика, а Александр Бабаков будет курировать энергетику, строительство, ЖКХ, промышленность и торговлю.

Виталий Савельев будет отвечать за экономическую политику, транспорт, цифровое развитие и искусственный интеллект. Анна Кузнецова займётся трудовой и социальной политикой, защитой семьи и просвещением, а Владислав Даванков — гражданским обществом, здравоохранением и защитой конкуренции.

Виктория Абрамченко будет курировать туризм, имущественные отношения и жилищные права граждан. Владимир Васильев — контроль, национальную и информационную политику, Мария Воропаева — молодёжную политику, малый и средний бизнес, культуру и Молодёжный парламент.

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За самим Володиным останутся комитеты по обороне, безопасности и противодействию коррупции, международным делам, а также комиссия по регламенту и контроль за аппаратом Госдумы.

Накануне начала работу Госдума девятого созыва. Депутаты избрали Вячеслава Володина председателем палаты на третий срок подряд. Его кандидатуру поддержали 90,2% парламентариев.