От чаепития до песен про ёлочку: В США школьники устроили ажиотаж вокруг клуба о России

В одной из американских школ желающих познакомиться с Россией оказалось больше, чем свободных мест в тематическом клубе. Как выяснил SHOT, занятия «Hello, Russia!» организует 37-летняя уроженка Челябинска Алёна, которая уже несколько лет преподаёт в США.

В этом учебном году женщине предложили проводить по пятницам встречи для учеников четвёртых и пятых классов. Однако ещё на этапе подготовки программы выяснилось, что записаться хотят слишком многие. Руководству пришлось открыть дополнительный список и пообещать найти помещение попросторнее. Примечательно, что среди заинтересовавшихся нет ни одного русскоязычного ребёнка.

Первое занятие педагог собирается провести в уютной атмосфере, устроив чаепитие и знакомство с участниками. Похожим опытом поделилась 30-летняя Кристина из Самары, которая несколько лет преподавала русский язык американским детям. По её словам, аудитории на уроках были заполнены, хотя ученики тоже не происходили из русскоговорящих семей.

Особенный восторг у ребят вызывали народные сказки, песни и танцы. Однажды школьники даже подготовили для родителей новогоднее выступление, разучив знаменитую русскую композицию про ёлочку. Так знакомство с культурой другой страны превратилось для них не только в уроки, но и в часть праздничной программы.

Ранее Life.ru рассказывал, как школьники в КНДР учат русский язык по песням SHAMAN, Полины Гагариной и Олега Газманова. По словам учеников, иностранные языки они начинают осваивать с пятого класса, причём помимо учебников преподаватели используют музыкальные композиции. На занятиях ребятам включают хиты «Встанем», «Мы», «Кукушка» и «Россия», которые помогают знакомиться с языком и культурой соседней страны. Многие дети мечтают побывать в РФ, а среди известных им достопримечательностей называют Москву, Санкт-Петербург и Байкал.