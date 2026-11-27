Государственный Кремлёвский оркестр впервые выступил на сцене Концертного центра «Сириус». О состоявшихся 24 и 25 ноября гастролях музыкального коллектива сообщили в Управлении делами президента России.

Под руководством главного дирижёра Константина Чудовского музыканты представили две программы русской классики. В первый вечер прозвучали «Славянский марш» и «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского, «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова и «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.

Второй концерт приурочили к 170-летию со дня рождения Сергея Танеева. В день юбилея композитора оркестр исполнил Четвёртую симфонию, антракт «Храм Аполлона в Дельфах» из оперы «Орестея» и кантату «Иоанн Дамаскин».

«Поэтому, конечно, кантата «Иоанн Дамаскин» — это шедевр на века...» — поделился впечатлениями Чудовский после концерта.

Для исполнения кантаты, которую также называют «Русским реквиемом», к оркестру присоединился Академический Большой хор «Мастера хорового пения» телерадиоцентра «Орфей». За дирижёрский пульт встал художественный руководитель хора, народный артист России Лев Конторович.

16 декабря на сцене Московской консерватории впервые выступят в рамках одного концерта оркестры России и Узбекистана. Музыкальный вечер «Хрустальная симфония» будет посвящён 160-летию консерватории.