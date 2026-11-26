Бойцы спецназа «Ахмат» организовали живой уголок, в котором поселились спасённые в зоне СВО животные. Военнослужащие выхаживают раненых питомцев, кормят их и помогают обрести новый дом. Об этом РИА «Новости» рассказал боец батальона «Хохла» с позывным Добрый.

Одной из самых необычных обитательниц живого уголка стала черепаха, которую военнослужащие обнаружили в заброшенном доме в селе Демидовка.

«Ребята принесли с позиций черепаху. Живёт уже здесь полтора года», — поделился Добрый.

Помимо черепахи, под опекой военных находятся кошки, собаки и хорёк, а раньше у бойцов жила даже обезьяна. По словам военнослужащего, общение с питомцами помогает отвлечься от тяжёлых будней и обрести душевное спокойствие.

Некоторые четвероногие подопечные уже обрели хозяев. Так, одну из раненых собак бойцы эвакуировали из района Лисичанска, оказали ей медицинскую помощь, после чего животное увезли в Уфу. Ещё одну собаку с двумя щенками, спасённую в районе Красной Яруги, приютил военнослужащий с позывным Бокс. Находят новые семьи и котята.

Ранее Life.ru рассказывал удивительную историю французского бульдога по кличке Булка, который помог спасти жизнь выходившему его военнослужащему. Пёс привёл сослуживцев к раненому хозяину, оказавшемуся под завалами. Сейчас четвероногий спаситель живёт у родителей бойца в Воронежской области.