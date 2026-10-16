От детского крема до уксуса: Российские товары убирают с полок в Белоруссии

В Беларуси с 16 октября запретили ввоз и продажу четырёх российских товаров: фаршированных перцев, детского крема, сладостей и уксуса. При проверке обнаружились опасные бактерии и недопустимые добавки. Белорусский Госстандарт внёс их в реестр опасной продукции.

Фото © Госстандарт Белоруссии

В замороженном «Перце по-домашнему» марки «Живи здорово» выявили сальмонеллу и бактерии группы кишечной палочки. Полуфабрикат выпускает ИП Фуфина из Нижегородской области, производящая также продукцию под брендом «Поспел». Употребление заражённого блюда может вызвать кишечную инфекцию.

В креме bambolina 0+ кировского производства нашли метилизотиазолинон. Этот консервант разрешён для смываемой косметики, но не для средств, остающихся на коже, поскольку способен провоцировать аллергию.

Фото © Госстандарт Белоруссии

В восточных сладостях «Лакомка» от краснодарской компании «КЕЯН-КОНДИ» обнаружили бензойную кислоту. В таких изделиях добавка запрещена, а её наличие не было указано в составе.

Фото © Госстандарт Белоруссии

Яблочный уксус «Адмирал» из Удмуртии не прошёл проверку из-за бензоата натрия. Этот консервант недопустим при производстве уксуса и у некоторых людей может вызывать аллергическую реакцию.

Ограничения на реализацию и импорт всех четырёх товаров действуют с 16 октября. Сладости «Лакомка» дополнительно предписано убрать из оборота.

Ранее Life.ru сообщал о запрете в Белоруссии российского чайного напитка Greenfield с гречихой и какао. В его образцах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и превышение допустимого содержания плесени в 70 раз. Ограничения ввели 10 октября только для этой разновидности, а не всей продукции бренда.