Плесени в 70 раз больше нормы: В Белоруссии запретили популярный чай Greenfield

В Белоруссии с 10 октября запретили ввоз и продажу пакетированного чайного напитка Greenfield Natural Tisane Buckwheat & Cocoa Beans российского производства. Об этом сообщил Госкомитет по стандартизации республики. Проверка выявила превышение допустимого содержания плесени в 70 раз, а также наличие бактерий группы кишечной палочки.

Лабораторные исследования показали, что количество плесени в продукте достигло семи тысяч колониеобразующих единиц на грамм при допустимом уровне не более 100. Кроме того, специалисты обнаружили колиформные бактерии, присутствие которых в таком напитке не допускается.

Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Помимо запрета на ввоз и реализацию, власти Белоруссии предписали изъять напиток из обращения и прекратить действие документов об оценке его соответствия требованиям безопасности.

Производителем Greenfield Natural Tisane Buckwheat & Cocoa Beans является российская компания «Орими» из Ленинградской области. Ограничения касаются указанного вида напитка с гречихой и какао-бобами, а не всей продукции бренда.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении ввести в России пожизненный запрет на продажу вейпов и других никотинсодержащих изделий гражданам, родившимся после 1 января 2009 года. Инициатива предполагает, что представители этого поколения не смогут приобретать электронные сигареты, никотиновые смеси и табак для кальянов даже после совершеннолетия. Аналогичные ограничения уже действуют на Мальдивах, а в Великобритании одобрен законопроект о поколенческом запрете на продажу табака.