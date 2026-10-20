От дипломатии к поэзии: Захарова выступила со стихами на необычном фестивале в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила на благотворительном фестивале «Свет надежды» в Москве с авторским стихотворением «Взлетаем на грозу». Пока дипломат читала произведение со сцены, сурдопереводчики передавали его содержание на русском жестовом языке.

Необычное выступление состоялось 20 октября в концертном зале «Москва». Захарова приняла участие в мероприятии, которое объединило профессиональных артистов, творческие коллективы и детей с нарушениями слуха.

Обращаясь к собравшимся, представитель МИД подчеркнула, что русский жестовый язык позволяет не только общаться, но и выражать чувства через искусство. По её словам, подобные фестивали помогают привлечь внимание к его возможностям и сделать культурные мероприятия доступнее для разных зрителей.

Дипломат также поблагодарила организаторов и попечителей благотворительного фонда «Ангелы надежды». Она отметила их работу по поддержке детей и развитию инклюзивных творческих проектов.

Стихотворение «Взлетаем на грозу» Захарова написала ранее. Произведение уже получило музыкальное воплощение: на её слова была создана одноимённая песня, музыку к которой написал Максим Фадеев, а исполнил Роман Михраби.

Мария Захарова не впервые выступает в качестве автора стихов и песенных текстов. В сентябре она рассказала, что министр иностранных дел Сергей Лавров подарил ей сборник собственных стихотворений. При этом произведений, посвящённых лично ей, в книге не оказалось. Когда дипломата спросили, писала ли она сама стихи о руководителе МИД, Захарова пошутила, что посвящает ему свою работу и всё служебное время.