Регулярный просмотр скандальных реалити-шоу может повлиять на представления человека о семье, отношениях и допустимом поведении. Некоторые зрители рискуют начать подозревать партнёров в неверности, отказываться от образования или воспринимать нарушение закона как нечто обыденное. Об этом Life.ru рассказала психолог Анастасия Лысакова.

Просмотр деструктивных реалити-шоу о подростковой беременности, ДНК-тестах на установление отцовства или ожидании близких из тюрьмы, безусловно, может негативно влиять на психику. Ведь известно, что окружение во многом формирует наши установки, мысли и модели поведения. По некоторым оценкам, степень такого влияния достигает 80%. Мы невольно считываем и перенимаем то, что видим вокруг. Если человек постоянно смотрит исключительно подобные треш-шоу, он постепенно погружается в эту атмосферу и может начать воспроизводить увиденные модели поведения, причём далеко не самые конструктивные. Анастасия Лысакова Психолог

Однако эпизодический просмотр такого контента не обязательно несёт вред. Если человек уделяет ему не более получаса в день, ведёт активную социальную жизнь, работает, общается с друзьями и близкими, то поводов для беспокойства нет. Более того, подобные передачи могут приносить определённую пользу, позволяя посмотреть на чужие ошибки и сделать выводы о том, как поступать не следует, отметила эксперт.

Эксперт также обратила внимание на психологический феномен, при котором наблюдение за чужими неудачами вызывает удовлетворение собственной жизнью. Когда зритель видит, что у других людей дела обстоят значительно хуже, он может испытывать радость и ощущать повышение самооценки.

Однако Лысакова предупреждает, что подобное чувство благополучия бывает обманчивым. Вместо постоянного сравнения себя с людьми из неблагополучной среды психолог рекомендует ориентироваться на собственное окружение, развиваться и стремиться к новым достижениям.

Особую опасность, по мнению специалиста, такие передачи могут представлять для аудитории с недостаточно развитым критическим мышлением. Прежде всего речь идёт о подростках и людях, чья система ценностей ещё не сформировалась или остаётся неустойчивой.

«Мужчины, насмотревшись таких шоу, могут побежать делать ДНК тесты и подозревать жену в том, что та родила не от него. Девушки молодые могут посчитать, что образование совсем не обязательно и они уже в состоянии родить и взять ответственность за ребёнка. Кто-то может посчитать, что нарушать закон – это норма. Поэтому, конечно, последствия таких шоу для зрителей очень серьёзные», — указала специалист.

К этой категории Лысакова также относит некоторых людей с лёгкой степенью задержки психического развития. Психолог полагает, что им особенно трудно критически оценивать поступающую информацию, поэтому просмотр подобного контента она считает нежелательным.

Последствия чрезмерного увлечения скандальными реалити, как предупреждает эксперт, могут проявляться в повседневной жизни. Например, мужчины, насмотревшись передач о проверке отцовства, способны начать подозревать собственных жён в неверности и требовать проведения ДНК-теста, чтобы убедиться, что воспитывают своего ребёнка.

Молодые девушки, в свою очередь, могут прийти к выводу, что получение образования необязательно, поскольку они уже готовы стать матерями и самостоятельно нести ответственность за ребёнка. Другие зрители рискуют начать воспринимать противоправные поступки, регулярно демонстрируемые на экране, как допустимую норму поведения.

Именно поэтому Лысакова считает возможные последствия бесконтрольного просмотра подобных программ достаточно серьёзными.

В то же время специалист убеждена, что необоснованная подозрительность в отношении супруги прежде всего свойственна тревожно-мнительным людям. В более тяжёлых случаях, по её оценке, подобное поведение может быть связано с маниакальными наклонностями.

Психолог полагает, что взрослый человек с устойчивыми ценностями, здоровой психикой и развитым критическим мышлением вряд ли начнёт проверять жену исключительно под влиянием телевизионной передачи. Тем более маловероятно, что к таким переменам приведёт просмотр скандального контента в течение получаса в день.

Иная ситуация, по мнению Лысаковой, складывается, когда человек практически полностью ограничивает свой досуг подобными программами и не проявляет интереса к другим занятиям. Эксперт допускает, что такое поведение может сопровождать депрессивный эпизод.

В подобном состоянии человеку бывает трудно переключаться на более сложную информацию и занятия, требующие интеллектуальных усилий. Из-за этого он может ещё глубже погружаться в привычный телевизионный контент и постепенно воспринимать увиденное как норму.

«Если же ты смотришь только такие шоу и больше ничего, то, скорее всего, у тебя какой-то депрессивный эпизод и ты можешь посчитать это всё нормой. В таком состоянии ты просто не можешь переключиться на что-то более сложное для своего сознания и тренировки ума», — заключила она.

Ранее Life.ru разбирался, почему в России вновь заговорили о запрете реалити-шоу «Беременна в 16», которое теперь выходит под названием «Мама в 16». В ноябре 2026 года в Госдуме предложили убрать из телеэфира передачи о подростковой беременности и семейных конфликтах. Подобные инициативы звучали и раньше, однако обсуждение ограничений пока не привело к федеральному запрету программы.