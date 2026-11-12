У актёра Игоря Петренко больше нет открытых дел у судебных приставов. Артист, за которым ещё недавно числились внушительные долги по алиментам, рассчитался по взысканиям на сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Об этом ТАСС узнал от источника в правоохранительных органах.

Фамилия звезды фильма «Звезда» теперь отсутствует в открытом реестре должников ФССП. По данным собеседника агентства, все исполнительные производства в отношении Петренко завершены.

Финансовые проблемы артиста не ограничивались семейными обязательствами. Помимо почти 1,3 миллиона рублей невыплаченных алиментов, приставы требовали с него деньги за нарушения правил платной парковки. К штрафам прибавились исполнительские сборы. Всего принудительное взыскание велось по четырём производствам, а общая сумма превышала 1 330 450 рублей.

Самая крупная задолженность осталась далеко позади. В 2024 году Петренко фигурировал в сообщениях СМИ как должник по алиментам на 9,2 миллиона рублей. В дальнейшем сумма существенно уменьшилась, хотя окончательно закрыть вопрос с приставами удалось лишь теперь.

К слову, исполнительное производство по алиментам тянулось с мая 2022 года. Основанием послужило соглашение, которое актёр заключил ещё в 2015-м.

Ранее Life.ru сообщал, что в апреле 2026 года с Петренко взыскали более 875 тысяч рублей алиментного долга. При этом за актёром тогда оставалась задолженность свыше 379 тысяч рублей. Исполнительное производство было открыто ещё в мае 2022 года на основании соглашения об алиментах, заключённого в 2015-м.