От Донбасса до Дальнего Востока: Более 130 казаков съехались в Подмосковье готовить новых лидеров

В подмосковном Солнечногорске стартовал Всероссийский форум «Казачий кадровый резерв», участниками которого стали более 130 представителей казачества из разных регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.

Мероприятие проходит на площадке Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». На форум приехали представители всех 13 казачьих войск России, а также казачьих обществ Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

В течение трёх дней участников ждут лекции, тренинги, деловые игры, практические занятия и спортивные мероприятия. Спикерами и модераторами выступают представители федеральных органов власти и приглашённые эксперты.

Главная цель форума — развитие лидерских качеств, навыков эффективной коммуникации и публичных выступлений. Организаторы рассчитывают, что полученные знания помогут участникам представлять интересы казачества, сохранять его традиции и участвовать в общественной жизни.

Мероприятие благословил протоиерей Александр Азаров, председатель Коллегии по окормлению казачества при Сергиево-Посадской епархии. Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов обратился к участникам с напутствием в формате видеообращения.

Организаторами форума выступили Всероссийское казачье общество и автономная некоммерческая организация «Интеграция».

Ранее Life.ru рассказывал об участии Всероссийского казачьего общества в Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. Организация представила стенд, посвящённый культуре, быту и традициям казачества. Экспозицию посетил заместитель министра культуры России Сергей Першин, которого встретил атаман Виталий Кузнецов. Площадка знакомила российских и иностранных участников фестиваля с историческим наследием и современной жизнью казаков.