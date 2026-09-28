Путин утвердил Андрея Фадюхина атаманом «Центрального казачьего войска»
Андрей Фадюхин. Обложка © Telegram / Российское казачество
Андрей Фадюхин официально утверждён атаманом войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». Соответствующий указ 28 сентября подписал президент России Владимир Путин.
Документ вступил в силу в день подписания.
Фадюхина избрали атаманом 6 июня на 32-м отчётно-выборном Большом круге войскового казачьего общества «Центральное казачье войско».
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин скорректировал правила ношения формы для казаков Северо-Запада. Северо-Западное общество добавили в действующие перечни: в разделах о форме — вместе с Волжским и Оренбургским войсками, а в положениях о знаках различия по чинам — с Оренбургским и Терским.
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