Путин утвердил Андрея Фадюхина атаманом «Центрального казачьего войска»

От Платова до наших дней: Вышел фильм о казаках «Битва за Лукоморье»

От Платова до наших дней: Вышел фильм о казаках «Битва за Лукоморье»

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин скорректировал правила ношения формы для казаков Северо-Запада. Северо-Западное общество добавили в действующие перечни: в разделах о форме — вместе с Волжским и Оренбургским войсками, а в положениях о знаках различия по чинам — с Оренбургским и Терским.