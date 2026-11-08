От французов не спрячешься? Захарова съязвила по поводу тайного бункера Макрона
Захарова заявила, что Макрону нужен бункер для защиты от французов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону секретный бункер может понадобиться не для защиты от внешних врагов, а чтобы скрыться от собственного народа. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о тайном убежище французского лидера.
«Думаю, бункер построили не из-за внешней угрозы, а для защиты от собственных граждан», — сказала дипломат в интервью kp.ru.
Поводом для её реакции стала публикация британской газеты The Telegraph. Издание со ссылкой на книгу «Новая армия теней» журналистов Пьера Гастино, Антуана Изамбара и Франка Рено сообщило о существовании секретного убежища за пределами Парижа, куда Макрона якобы могут эвакуировать в случае захвата Елисейского дворца протестующими.
По данным авторов книги, подготовка подобных мер безопасности отчасти связана с массовыми выступлениями «жёлтых жилетов» в 2018 году. Тогда протесты охватили Францию, а во время поездки в Ле-Пюи-ан-Веле президент столкнулся с агрессивно настроенными демонстрантами.
Французские спецслужбы, как утверждают журналисты, рассматривают различные сценарии обострения внутренней обстановки, включая массовые беспорядки, кибератаки и попытки штурма государственных учреждений. Особое внимание уделяется рискам в преддверии президентских выборов 2027 года.
Ранее Life.ru рассказывал о новой волне протестов «жёлтых жилетов» во Франции. На фоне запланированных демонстраций власти мобилизовали 70 тысяч полицейских и жандармов, подготовили бронетехнику и водомёты для обеспечения порядка.