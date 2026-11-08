Президенту Франции Эмманюэлю Макрону секретный бункер может понадобиться не для защиты от внешних врагов, а чтобы скрыться от собственного народа. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о тайном убежище французского лидера.

«Думаю, бункер построили не из-за внешней угрозы, а для защиты от собственных граждан», — сказала дипломат в интервью kp.ru.

Поводом для её реакции стала публикация британской газеты The Telegraph. Издание со ссылкой на книгу «Новая армия теней» журналистов Пьера Гастино, Антуана Изамбара и Франка Рено сообщило о существовании секретного убежища за пределами Парижа, куда Макрона якобы могут эвакуировать в случае захвата Елисейского дворца протестующими.

По данным авторов книги, подготовка подобных мер безопасности отчасти связана с массовыми выступлениями «жёлтых жилетов» в 2018 году. Тогда протесты охватили Францию, а во время поездки в Ле-Пюи-ан-Веле президент столкнулся с агрессивно настроенными демонстрантами.

Французские спецслужбы, как утверждают журналисты, рассматривают различные сценарии обострения внутренней обстановки, включая массовые беспорядки, кибератаки и попытки штурма государственных учреждений. Особое внимание уделяется рискам в преддверии президентских выборов 2027 года.