От Гарри Поттера до Печорина: Кого российские школьники считают вдохновляющими героями

Герои «Гарри Поттера», Печорин и Дубровский оказались среди персонажей, которых российские школьники чаще всего называют источниками вдохновения. Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Живая классика», участниками которого стали 569 человек в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает ТАСС.

«В рамках исследования был задан открытый вопрос о персонажах, которые их вдохновляют. В ответах лидируют герои вселенной «Гарри Поттера» — сам Гарри и Гермиона Грейнджер. Среди персонажей русской классики — Печорин, Дубровский, Тарас Бульба», — отмечает собеседник агентства.

По словам участников исследования, любимые герои ассоциируются у них прежде всего с храбростью, силой воли, стойкостью и целеустремлённостью. Из зарубежной классики подростки также называли Маленького принца, Джейн Эйр и Холдена Колфилда.

При выборе книг школьники чаще обращаются к зарубежным авторам. В их ответах встречались произведения Рэя Брэдбери, «1984» Джорджа Оруэлла, романы Александра Дюма и «Поллианна» Элинор Портер. Среди современных российских авторов упоминались Анастасия Строкина и Наталия Волкова.

Ранее российские регионы направили более 25 миллионов рублей на закупку книг о половом воспитании для дошкольников и школьников. В числе приобретённых книг — «Я расту и про ЭТО узнаю. Книга для детей от 3 лет», «Давай поговорим про ЭТО: о девочках, мальчиках, младенцах, семьях и теле», а также издания о появлении детей и изменениях организма. Отдельные пособия посвящены отношениям, взрослению и личным границам. В перечнях также оказались книги «Конни изучает тело» и «Наш первый разговор об ЭТОМ. Только для детей!».