В Австралии 17-летний Уильям Баркли шесть суток провёл один в диком лесу, питаясь чипсами и запивая их водой из ручья. Подросток потерялся во время похода, упал с крутого склона и оказался без связи с внешним миром. Пережить холодные ночи и страх ему помогала любимая песня Джона Денвера Take Me Home, Country Roads. Историю чудесного спасения рассказал австралийский телеканал 7News.

Уильям пропал 6 ноября в лесистой местности недалеко от города Уолхалла в штате Виктория. Вместе с другом он отправился на кемпинг, но в какой-то момент решил вернуться за оставленным снаряжением. По дороге юноша свернул не туда, заблудился и сорвался с обрыва в русло ручья.

Ситуацию осложняло то, что подросток был одет только в шорты и рабочие ботинки, а телефон оставил в лагере. Уильям имеет расстройство аутистического спектра, поэтому его исчезновение вызвало особое беспокойство у родственников и полиции. На поиски отправились более 100 спасателей и сотрудников экстренных служб.

Оказавшись внизу после падения, юноша решил не продолжать опасный путь по незнакомой местности. Вместо этого он устроился возле ручья и стал ждать помощи. Из еды у него оставалась большая упаковка чипсов со вкусом курицы, которую он растянул примерно на два дня. Пил подросток прямо из ручья.

Самым тяжёлым испытанием оказались ночи. После жарких дней температура резко падала, временами шёл дождь. Уильям пытался согреться с помощью двух полотенец, но больше всего его пугала мысль, что спасатели так и не смогут его обнаружить.

Чтобы справиться со страхом, подросток начал петь Take Me Home, Country Roads Джона Денвера. Знакомая с детства композиция помогала ему сохранять спокойствие и не терять надежду на возвращение домой.

«Это хорошая песня из моего детства. Она приносит мне большое утешение», — признался Уильям.

По словам подростка, временами он всерьёз сомневался, что сможет продержаться шесть суток. Особенно страшно становилось с наступлением темноты, когда поисковые вертолёты и спасательные группы могли просто не заметить его среди густой растительности.

Утром 12 ноября юношу наконец обнаружили с полицейского вертолёта. Он находился на открытом участке возле ручья, сильно обгоревший на солнце и обезвоженный. Заметив спасателей, Уильям помахал им рукой. После эвакуации подростка доставили в больницу, где его состояние оценили как стабильное.

Встречу с матерью Элизабет Баркли Уильям назвал лучшим моментом своей жизни. После спасения он наконец смог нормально поесть и отдохнуть в тёплой постели. Мать купила сыну любимую еду из McDonald's и в шутку заявила, что теперь он наказан на всю жизнь и в ближайшее время ни в какой поход не отправится.

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