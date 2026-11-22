Москвич Александр Смирнов стал абсолютным победителем Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего». В финале, прошедшем на столичной «Навка Арене», за звание лучших боролись 500 юных участников из разных регионов России. Об итогах соревнований сообщили организаторы — Движение Первых и Федерация гонок дронов России.

Соревнования проходили с 18 по 21 ноября при поддержке Минспорта РФ. Победителя определяли по результатам суперфинала, в котором участники преодолели спортивную эстафету из трёх дисциплин. Второе место занял Владислав Качкин из Воронежской области, третье — Александр Абрамов из Тульской области.

В Москве выбрали лучших пилотов дронов. Фото © Предоставлено Life.ru

Участникам предстояло не только управлять беспилотниками, но и демонстрировать инженерные навыки. В программу вошли гонки FPV-дронов, технический симулятор, дрон-баскетбол, скоростной мониторинг и сборка беспилотника. Испытания проверяли скорость реакции, точность управления и умение решать технические задачи.

Сам Смирнов признался, что не ожидал победы и больше всего опасался остановиться в шаге от пьедестала. Молодой человек мечтает стать инженером и заниматься проектированием беспилотников. Свою победу он посвятил семье и наставникам.

В Москве выбрали лучших пилотов дронов. Фото © Предоставлено Life.ru

Награды разыграли и в отдельных дисциплинах. В гонках класса 75 мм победил Кирилл Попов из Томской области, в техническом симуляторе — Михаил Шевчук с Камчатки, а в дрон-баскетболе отличился Никита Рыхсиев из Брянской области. Лучшим в сборке дронов стал Святогор Солкин из Самарской области, а в скоростном мониторинге — Егор Чехонин из Удмуртии.

Всего в 2026 году проект объединил 56 тысяч участников в возрасте от семи до 18 лет. Председатель правления Движения Первых Артур Орлов отметил, что подобные соревнования помогают школьникам осваивать современные технологии и определяться с будущей профессией.