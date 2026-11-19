Радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня, передала сообщение со словом «Коровушка». Как сообщает Telegram-канал «УВБ-76 эфир», сигнал прозвучал 19 ноября в 18:28 мск.

Это уже четвёртое необычное сообщение радиостанции за четверг. Утром в 10:56 мск в эфире прозвучало слово «Греховодник», а в 11:32 мск — «Интервент».

Днём, в 13:04 мск, наблюдатели зафиксировали ещё один сигнал — «Горнонаст». Вечером к этой серии добавилась «Коровушка».

Значение переданных слов не раскрывается. Мониторинговые каналы продолжают отслеживать активность коротковолновой станции.