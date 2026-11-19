От «Греховодника» до «Коровушки»: Радио Судного дня разошлось не на шутку
УВБ-76 вышла в эфир с новым загадочным словом «Коровушка»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня, передала сообщение со словом «Коровушка». Как сообщает Telegram-канал «УВБ-76 эфир», сигнал прозвучал 19 ноября в 18:28 мск.
Это уже четвёртое необычное сообщение радиостанции за четверг. Утром в 10:56 мск в эфире прозвучало слово «Греховодник», а в 11:32 мск — «Интервент».
Днём, в 13:04 мск, наблюдатели зафиксировали ещё один сигнал — «Горнонаст». Вечером к этой серии добавилась «Коровушка».
Значение переданных слов не раскрывается. Мониторинговые каналы продолжают отслеживать активность коротковолновой станции.
Ранее Life.ru сообщал, что Радио Судного дня передало загадочное слово «Зимостойкий». Значение этого сообщения также осталось неизвестным.