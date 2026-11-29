Исполняющим обязанности главного тренера тольяттинского «Акрона» назначен 39-летний Сергей Вахтеев. Специалист хорошо знаком с командой, за которую ранее выступал в качестве футболиста.

Вахтеев защищал цвета «Акрона» с 2018 по 2021 год, после чего занялся тренерской деятельностью. Он работал с юношескими командами в Академии Коноплёва, а в 2025 году возглавил «Акрон-2». Следующим этапом его карьеры стал переход в тренерский штаб основного состава.

«Мы поддерживаем своих специалистов и даём возможность для продвижения и реализации профессиональных амбиций», — заявил генеральный директор клуба Константин Клюшев. Его слова приводит пресс-служба «Акрона».

Руководство клуба рассчитывает, что обновлённый тренерский штаб успешно подготовит футболистов к заключительной встрече первой половины сезона против «Оренбурга».

Напомним, ранее 29 ноября «Акрон» объявил о прекращении сотрудничества с сербским тренером Срджаном Благоевичем после шести поражений подряд. Сейчас тольяттинский клуб с 12 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.