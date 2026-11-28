Казанский «Рубин» одержал четвёртую победу подряд в Российской Премьер-лиге, разгромив тольяттинский «Акрон» со счётом 3:0. Встреча 16-го тура чемпионата России прошла 28 ноября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Хозяева обеспечили себе комфортное преимущество уже в первые 17 минут матча. На шестой минуте счёт открыл полузащитник Угочукву Иву, а вскоре нападающий Ульви Бабаев отправил в ворота гостей второй мяч.

После перерыва казанцы продолжили наращивать преимущество. На 60-й минуте полузащитник Игнасио Сааведра довёл счёт до разгромного, установив окончательный результат встречи.

Победа позволила «Рубину» набрать 24 очка и подняться на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Акрон», потерпевший четвёртое поражение подряд в чемпионате, остался с 12 баллами на предпоследнем, 15-м месте.

В заключительном перед зимним перерывом, 17-м туре казанцы 6 декабря сыграют на выезде с «Краснодаром». Тольяттинская команда днём ранее, 5 декабря, примет «Оренбург».

Ранее Life.ru писал, что московский «Спартак» обыграл «Акрон» со счётом 2:1, несмотря на удаление вратаря Александра Максименко. Красно-белые вышли вперёд благодаря автоголу Слободана Тедича, однако после перерыва Стефан Лончар восстановил равновесие. Победный мяч на 65-й минуте забил Данил Пруцев.