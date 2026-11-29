Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» расстался с главным тренером Срджаном Благоевичем после серии из шести поражений подряд. Контракт с сербским специалистом расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с Благоевичем команду покидают трое его помощников — Деян Фияла, Никола Станкович и Саша Семереди. Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев объяснил кадровое решение затянувшейся перестройкой игры команды и отсутствием необходимого результата. Руководство клуба рассчитывает, что смена тренерского штаба поможет футболистам преодолеть психологический кризис.

Благоевич возглавил тольяттинскую команду в июне 2026 года. За неполные шесть месяцев под его руководством красно-чёрные провели 22 матча, одержав пять побед, потерпев 11 поражений и шесть раз сыграв вничью. Имя нового главного тренера пока не объявлено.

Напомним, накануне «Акрон» потерпел разгромное поражение от казанского «Рубина» со счётом 0:3 в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги. Казанцы отправили два мяча в ворота гостей уже в первые 17 минут встречи. После этого поражения тольяттинцы остались на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России с 12 очками.