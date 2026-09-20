От Инстасамки до «реставрации фресок»: Безрукова откровенно рассказала о скандалах, возрасте и красоте

Актриса Ирина Безрукова рассказала о конфликте с Инстасамкой, оценке заявлений Олега Меньшикова, косметологических процедурах и восстановлении после перелома ноги. Об этом актриса сообщила в беседе с KP.Ru.

Говоря о конфликте с Инстасамкой на шоу «Сокровища императора», Безрукова объяснила, что всё началось с её прежней критики одного из клипов певицы. На съёмках эта тема всплыла вновь, причём сама актриса к тому моменту была сильно уставшей. В итоге разговор получился эмоциональным, а Безрукова неожиданно для себя расплакалась.

При этом от своей оценки клипа артистка не отказалась. Она подчеркнула, что извинилась лишь за то, что могла задеть Инстасамку как человека. По словам Безруковой, в обычном общении певица показалась ей доброй и внимательной.

Безрукова также прокомментировала слова худрука театра имени Ермоловой Олега Меньшикова о том, что в России слишком много театральных вузов и их число стоило бы сократить до шести-семи. Актриса с такой цифрой не согласилась, заявив, что для всей страны этого слишком мало, хотя признала проблему слабой подготовки в некоторых учебных заведениях.

Отдельно артистка рассказала об отношении к косметологии. Безрукова призналась, что раньше прибегала к мезотерапии, но теперь предпочитает более щадящие аппаратные процедуры и лишь изредка делает биоревитализацию. Свой уход за внешностью она с иронией называет «реставрацией фресок».

По словам 61-летней актрисы, для неё принципиально важно сохранить «живое лицо», поэтому она уже около 15 лет ходит к одному и тому же косметологу. Версию о пластических операциях её PR-директор Станислав Влайку отверг, сославшись на плотный рабочий график и постоянное появление Безруковой на публике.

Также в эфире радио «Комсомольская правда» актриса рассказала о восстановлении после перелома ноги. По её словам, реабилитация идёт быстрее обычного благодаря лечению у хирурга-ортопеда. Травма впервые примерно за 20 лет заставила её оформить больничный, хотя раньше она иногда выходила на сцену даже с температурой.

Ранее Life.ru сообщал, что Ирина Безрукова вернётся на сцену после полного восстановления ноги. Представители артистки отмечали, что она соблюдает рекомендации врачей и возобновит работу после завершения реабилитации.