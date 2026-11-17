МВД России объявило в розыск журналистку и телеведущую Катерину Гордееву*, включённую в реестр иностранных агентов. Ранее в отношении автора YouTube-проекта «Скажи Гордеевой» было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ.

О начале расследования Следственный комитет сообщил 7 августа. Гордееву* заподозрили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. По версии следствия, поводом стали публикации в Telegram-канале журналистки. Психолого-лингвистические исследования выявили в её постах недостоверные сведения о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины.

Тогда ведомство также сообщало о рассмотрении вопроса об объявлении Гордеевой* в международный розыск. При этом включение человека в базу МВД само по себе не означает, что он разыскивается по линии Интерпола.

Кроме того, 18 марта 2026 года Басманный суд Москвы оштрафовал журналистку на 120 тысяч рублей по административному делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.