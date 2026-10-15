От итальянских арий до песен Цоя: Оперный певец сменил сцену на передовую и начал давать концерты бойцам СВО

Бывший оперный певец, добровольно отправившийся на СВО, теперь выступает перед российскими штурмовиками на харьковском направлении. Военнослужащий с позывным Музыкант рассказал РИА «Новости» что вместо службы по первоначальной военной специальности помогает сослуживцам поддерживать боевой дух с помощью музыки.

До заключения контракта мужчина работал в трёх оперных театрах и выступал в Академическом ансамбле песни и пляски Российской армии имени Александрова. За его плечами большой сценический опыт, который неожиданно пригодился на военной службе.

Изначально Музыкант проходил подготовку как стрелок-штурмовик. Однако приступить к выполнению боевых задач по этой специальности не успел: командование узнало о его профессиональных навыках и решило задействовать их для поддержки личного состава.

Теперь артист исполняет для бойцов самые разные произведения — от песен Виктора Цоя и популярных эстрадных композиций до классики на итальянском и немецком языках. При выборе репертуара он старается учитывать настроение слушателей, чередуя лирические произведения с весёлыми и танцевальными мелодиями.

По словам Музыканта, найти подход к штурмовикам бывает непросто. Пережитое делает их эмоционально закрытыми, поэтому певец стремится не просто продемонстрировать вокальные способности, а достучаться до каждого. Лучшей наградой для него становятся глаза сослуживцев: одни начинают подпевать, другие не могут сдержать слёз.

В ближайших планах военнослужащего — небольшие выездные концерты непосредственно на позициях. Помимо музыкальных выступлений, для штурмовиков организуют кинопоказы и молебны в полевых храмах, уделяя внимание психологической поддержке личного состава.

Ранее Life.ru рассказывал о российских актёрах, которые оставили съёмочные площадки ради службы в зоне СВО. Среди них — артисты, непосредственно участвовавшие в боевых действиях, а также представители творческих профессий, поддерживающие военнослужащих концертами.