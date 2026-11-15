Московский физико-технический институт за 80 лет работы стал одним из центров развития передовой научно-технической мысли в России. Об этом заявил президент Владимир Путин, поздравляя преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников вуза с юбилеем.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства напомнил, что у истоков создания Физтеха стояли выдающиеся советские учёные, в том числе будущие нобелевские лауреаты Пётр Капица, Лев Ландау и Николай Семёнов.

По словам президента, благодаря их авторитету, научной смелости и преданности делу институт стал важной площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных в стратегических отраслях российской экономики.

Путин также обратил внимание на сотрудничество МФТИ с крупными промышленными, энергетическими и IT-компаниями, а также организациями банковской сферы. Совместно с ними университет разрабатывает образовательные технологии и проводит научные исследования.

Отдельно президент отметил способность института сочетать верность сложившимся традициям с открытостью новым идеям и перспективным инициативам.

Путин выразил уверенность, что МФТИ продолжит вносить вклад в развитие российского высшего образования, укрепление научного, промышленного и оборонного потенциала страны, и пожелал коллективу университета успехов и новых достижений.

Ранее Life.ru рассказывал о разработке студентами МФТИ мини-спутников для нужд сельского хозяйства. Аппараты позволят определять обеспеченность сельскохозяйственных полей влагой и точнее рассчитывать потребность в поливе. По оценкам разработчиков, внедрение технологии поможет экономить до двух триллионов литров воды ежегодно. Для наблюдения за российскими сельхозугодьями планируется создать группировку примерно из 120 спутников. Первый запуск намечен на вторую половину 2027 года.