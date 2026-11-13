Президент России Владимир Путин помиловал бывшего ректора Северного государственного медицинского университета (СГМУ) в Архангельске Любовь Горбатову, осуждённую за растрату 1,3 миллиона рублей. 12 ноября она вышла из исправительной колонии № 1 в Вологде, отбыв около девяти месяцев из назначенных судом двух лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, освобождение состоялось после поступления президентского указа о помиловании. Ранее Горбатова направила соответствующее прошение, которое рассмотрела комиссия по вопросам помилования Вологодской области. В августе комиссия поддержала её обращение.

Горбатову осудили 6 февраля 2026 года. Октябрьский районный суд Архангельска признал бывшего руководителя медицинского университета виновной в растрате бюджетных средств и приговорил к двум годам колонии общего режима.

Как установил суд, экс-ректор потратила 1,3 миллиона рублей из средств университета на оплату юридической помощи себе и подчинённым, которых допрашивали в качестве свидетелей по другому уголовному делу.

Сама Горбатова вину не признала. Она утверждала, что договоры с юристами заключались исключительно в интересах учебного заведения. Согласно опубликованным сведениям, причинённый университету ущерб до момента освобождения возмещён не был.

После вынесения приговора бывшего ректора взяли под стражу прямо в зале суда. Вскоре её госпитализировали в тяжёлом состоянии в Первую городскую клиническую больницу Архангельска. Позднее женщину направили отбывать наказание в Вологодскую область.

Ранее Life.ru сообщал, что Любовь Горбатова обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. В своём обращении бывший ректор настаивала на невиновности, несмотря на вступивший в силу приговор.