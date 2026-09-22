От Кавказа и Крыма до СВО: В России сняли реалистичный сериал об операциях спецназа ФСБ

Предпремьерный показ нового боевика «Спецы» о сотрудниках Центра специального назначения ФСБ России прошёл 22 сентября в Москве. 16-серийный проект кинокомпании «Трикс Медиа» снят по заказу РЕН ТВ, а его телевизионная премьера состоится 18 октября.

В Культурном центре ФСБ показали сериал «Спецы» о работе ЦСН. Видео © Предоставлено Life.ru

В основу отдельных сюжетных линий легли реальные операции российских спецподразделений. Создатели рассказывают о противодействии вооружённым формированиям на Северном Кавказе, событиях в Крыму и действиях сотрудников спецслужбы в зоне СВО. При подготовке сценария съёмочную группу консультировали действующие сотрудники и ветераны ЦСН ФСБ.

Особую подготовку прошли и сами актёры. На базе Центра специального назначения они учились обращаться с оружием, отрабатывали штурмовые манёвры и рукопашный бой, занимались альпинистской и воздушно-десантной подготовкой. По данным Life.ru, тренировки продолжались около двух месяцев.

Съёмочная группа работала сразу в нескольких регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Ингушетии, Крыму и Ставропольском крае. Часть эпизодов снимали в Симферополе, Керчи и Феодосии.

В центре истории — выпускник Рязанского воздушно-десантного училища Игорь Ларионов, который попадает в группу ЦСН и получает позывной Студент. Вместе с другими бойцами ему предстоит участвовать в серии спецопераций. У героев проекта есть реальные прототипы.

На показ пришли действующие сотрудники ФСБ и их семьи, ветераны органов безопасности, курсанты и кадеты. Перед зрителями также выступил ветеран группы «Вымпел», Герой России Сергей Шаврин.

Ранее Life.ru рассказывал о 22-й годовщине трагедии в Беслане и участии сотрудников ЦСН ФСБ в освобождении заложников. В материале приводились воспоминания бывших заложников и бойцов спецподразделений о событиях сентября 2004 года. В операции участвовали сотрудники управлений «А» и «В» Центра специального назначения. Для подразделений ФСБ штурм школы стал одной из самых тяжёлых антитеррористических операций в их истории.