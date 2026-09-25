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Регион
Опубликовано 25 сентября, 07:48

От Казани до Новосибирска: Волна банкротств накрыла региональных застройщиков

Число дел о банкротстве строительных компаний выросло на 41% за текущий год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360VP

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360VP

Число дел о банкротстве строительных компаний в России к началу сентября достигло 1454 против 1089 в июне, а за год показатель вырос на 41%. Об этом пишет газета «Известия».

Основная часть таких разбирательств приходится на региональный бизнес. Среди признанных банкротами названы строительные компании из Казани, Челябинска, Сургута, Перми, Красноярска и Новосибирска.

В Минстрой направлен запрос о ситуации в отрасли. Ранее глава ведомства отмечал сложности с выполнением планов по вводу жилья в отдельных субъектах, однако рассчитывал, что общероссийский показатель в 2026 году достигнет примерно 100 млн квадратных метров.

По данным на июнь, риски отставания от планов фиксировались в Липецкой, Курской, Орловской, Ульяновской, Томской и Саратовской областях. В перечень также входили Санкт-Петербург, Амурская область, ЛНР, Запорожская область, ХМАО, Башкирия и Мордовия.

Топ-10 застройщиков контролируют почти пятую часть жилищного строительства в РФ
Топ-10 застройщиков контролируют почти пятую часть жилищного строительства в РФ

Ранее Life.ru писал, что почти 60% жилья, введённого в России за первые пять месяцев 2026 года, было сдано позже обещанных сроков. В материале задержки связывали с проблемами, накопившимися на рынке новостроек.

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Владимир Озеров
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