Топ-10 застройщиков контролируют почти пятую часть жилищного строительства в РФ

Почти каждый пятый квадратный метр строящегося в России жилья приходится на десятку крупнейших девелоперов. На начало сентября 2026 года они одновременно возводят около 22,8 млн кв. м, или 18,9% всего объёма долевого жилищного строительства в стране. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства.

Всего в России сейчас строится около 120,6 млн кв. м жилья. За последний месяц показатель увеличился примерно на 0,5%, однако расстановка сил среди крупнейших участников рынка меняется заметнее.

Первая четвёрка рейтинга сохраняется без изменений почти год — с октября 2025-го. Крупнейший участник рынка на начало сентября строит около 4,3 млн кв. м жилья, что соответствует почти 3,6% всего российского рынка долевого строительства. У компаний, занимающих следующие три позиции, объёмы составляют примерно 3,5 млн, 2,5 млн и 2,3 млн кв. м соответственно.

Главная перестановка месяца произошла на пятой строчке. Один из девелоперов поднялся сразу на две позиции и вернулся в топ-5 впервые более чем за три года. Сейчас его портфель превышает 1,8 млн кв. м — это более 100 домов почти на 54 тыс. квартир. За последний месяц внутри первой десятки произошло три перестановки. Две компании потеряли по одной позиции, тогда как новый участник первой пятёрки сразу прибавил две.

Если смотреть на годовую динамику, изменения ещё заметнее. Два девелопера смогли подняться сразу на пять строчек, ещё один прибавил одну позицию. При этом один из прежних участников топ-10 потерял сразу пять мест и выбыл из десятки крупнейших.

Одновременно сокращается и число компаний, которые строят более 1 млн кв. м жилья. Сейчас таких игроков в России 12. В начале 2026 года их было 14, а максимальный показатель фиксировался в четвёртом квартале 2024-го — тогда миллионный рубеж превышали 15 девелоперов.

Получается любопытная картина: общий объём жилищного строительства в стране понемногу растёт, но круг компаний с действительно крупными портфелями постепенно сужается. При этом на десятку лидеров уже приходится почти пятая часть всего строящегося жилья.

Ранее в Госдуме предложили заменить ипотеку долгосрочной арендой жилья. Депутаты готовят законопроект о наследуемой аренде со льготной ставкой. Такой формат должен помочь многодетным семьям и людям с невысокими доходами, которые не могут взять ипотеку, но не имеют права на социальный найм.