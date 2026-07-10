Новостройки уже с ключами стали дешевле строящихся: что происходит с ценами

Готовые квартиры от застройщиков в июне сильнее всего подешевели в Набережных Челнах и Перми. По данным «Поиска Яндекса по квартирам», среди крупных городов России именно там зафиксировали самое заметное снижение медианной стоимости.

В Набережных Челнах квартиры в уже сданных новостройках подешевели на 9,3% за месяц. В Перми снижение составило 8,4%.

В пятёрку городов с наиболее заметной просадкой также вошли Рязань, Ульяновск и Хабаровск. В Рязани медианная стоимость готового жилья от девелоперов снизилась на 7,8%, в Ульяновске — на 5,2%, в Хабаровске — на 4%.

В среднем, как пишет ТАСС, по крупным городам медианная цена квадратного метра в готовых новостройках составила 175 тыс. рублей. Это на 1,5% ниже, чем в домах, которые ещё строятся.

На рынке строящихся новостроек средняя цена почти не изменилась и осталась на уровне 178 тыс. рублей за квадратный метр. Сильнее всего такие квартиры подешевели в Ставрополе, Волгограде, Казани, Хабаровске и Кемерове.

Одновременно на рынке стало больше предложения. Количество квартир в строящихся домах за месяц выросло на 9,1%, а в уже сданных проектах — на 6,6%.

По классам жилья динамика разошлась. В бизнес-классе квадратный метр подешевел на 1,4%, до 352 тыс. рублей, на фоне роста предложения. В комфорт-классе, который занимает основную долю рынка, цена выросла на 0,7%, до 184 тыс. рублей за квадратный метр.

Ранее сообщалось, что российские риелторы вводят новые меры контроля при покупке жилья, чтобы избежать обмана по «схеме Долиной». Теперь агентства требуют письменного подтверждения от нескольких членов семьи продавца о добровольности сделки и его адекватном состоянии.