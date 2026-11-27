От левого журнала до реестра иноагентов: Что известно о проекте «Рабкор»* Оглавление От рабочего корреспондента до политической медиаплатформы Немецкие фонды: Что известно о зарубежных связях основателя «Рабкора» Пять лет колонии: Что произошло с основателем издания Более 50 публикаций: Чьи материалы размещает «Рабкор» Что изменится для «Рабкора» после решения Минюста Life.ru узнал о связях основателя «Рабкора»* с немецкими фондами ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Министерство юстиции России 27 ноября включило интернет-журнал «Рабкор»* («Рабочий корреспондент») в реестр иностранных агентов. Life.ru рассказывает о деятельности проекта, истории его создания, сотрудничестве основателя издания с зарубежными фондами и составе авторов.

От рабочего корреспондента до политической медиаплатформы

Основанный в 2008 году социологом Борисом Кагарлицким** интернет-журнал позиционирует себя как площадку левой, антиимпериалистической и антивоенной мысли. Значительную часть его контента составляют критика политического курса России, материалы о профсоюзах, забастовках и протестных движениях.

За годы существования проект сформировал заметную аудиторию в социальных сетях. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении Life.ru, на YouTube-канал «Рабкора»* подписано более 130 тысяч человек, ещё около 17 тысяч — на канал в Telegram.

При этом интернет-журнал не зарегистрирован в качестве СМИ. Деятельность проекта не ограничивается публикацией статей: редакция организует прямые эфиры, политические дискуссии, очные встречи и сборы средств в поддержку заключённых, которых считает политическими.

Немецкие фонды: Что известно о зарубежных связях основателя «Рабкора»

Особое место в истории проекта занимает его основатель Борис Кагарлицкий** — социолог, публицист, бывший директор Института глобализации и социальных движений и участник диссидентского движения в СССР.

Согласно имеющимся у Life.ru материалам, в 2022 году, после начала специальной военной операции, Кагарлицкий** за денежное вознаграждение проводил исследования общественно-политической обстановки в России в интересах двух немецких организаций — фондов имени Розы Люксембург и Фридриха Эберта.

В материалах также утверждается, что зарубежные партнёры рассматривали социолога как эксперта по протестному движению и оценивали его возможности по консолидации представителей левых движений в контексте избирательных кампаний.

О сотрудничестве своего института с Фондом Розы Люксембург Кагарлицкий** публично говорил ещё в 2018 году. Тогда он утверждал, что полученные средства предназначались для исследовательских проектов, а их расходование сопровождалось отчётностью.

Впоследствии деятельность обеих немецких организаций была признана нежелательной на территории России: Фонда Фридриха Эберта — в 2024 году, Фонда Розы Люксембург — в 2025-м.

Пять лет колонии: Что произошло с основателем издания

В мае 2022 года Минюст России признал Кагарлицкого** иностранным агентом. Летом следующего года в отношении социолога возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма, а Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.

В декабре 2023 года суд назначил ему штраф в размере 600 тысяч рублей. Однако прокуратура обжаловала приговор.

В феврале 2024 года Апелляционный военный суд заменил Кагарлицкому** штраф на пять лет колонии общего режима. В июне Верховный суд России оставил приговор без изменения.

После ареста основателя «Рабкор»* продолжил работу. Согласно материалам Life.ru, в деятельности проекта принимали участие бывший заместитель директора Института глобализации и социальных движений Анна Очкина, телеведущая Елена Родионова и дочь социолога Ксения Кагарлицкая.

Более 50 публикаций: Чьи материалы размещает «Рабкор»

Как следует из оказавшихся в распоряжении Life.ru данных, с начала 2025 года на ресурсах проекта было размещено более 50 материалов авторов и медиапроектов, включённых Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Кроме того, на площадке публиковались материалы зарубежных организаций, деятельность которых российские власти признали нежелательной. В частности, упоминаются IStories fonds и BDR NovajaGazeta-Europe.

Контент проекта включает авторские колонки, интервью, политическую аналитику, обсуждения событий на Украине и материалы с критикой российского руководства.

До 27 ноября 2026 года сам интернет-журнал не имел статуса иностранного агента, хотя отдельные его авторы уже находились в соответствующем реестре. На сайте проекта при этом размещалась маркировка отдельных публикаций, касающихся деятельности Кагарлицкого**.

Что изменится для «Рабкора» после решения Минюста

Теперь на проект распространяются установленные российским законодательством требования к иностранным агентам, включая обязательную маркировку материалов и предоставление отчётности о своей деятельности. Закон также предусматривает ряд ограничений.

Само по себе включение в реестр иностранных агентов не означает автоматического запрета деятельности интернет-журнала.

Комментариев редакции «Рабкора»* по поводу сведений о сотрудничестве его основателя с немецкими фондами в имеющихся у Life.ru материалах нет.

* Включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

** Признан в РФ иностранным агентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.

Больше новостей о решениях Минюста России и обновлениях реестра иностранных агентов — в разделе «Иноагенты» на Life.ru.

Авторы Алексей Берковиц