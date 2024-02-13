Апелляционный суд заменил Кагарлицкому* штраф на 5 лет колонии 13 февраля, 08:33 Борис Кагарлицкий*. Обложка © ТАСС / Наталия Казаковцева

Апелляционный военный суд ужесточил приговор политологу и социологу Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма, заменив штраф на пять лет колонии общего режима.

"Назначить наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима", — цитирует РИА "Новости" судью.

Кагарлицкого* взяли под стражу в зале заседаний.

* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.

Авторы Александра Вишнякова