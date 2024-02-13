Апелляционный суд заменил Кагарлицкому* штраф на 5 лет колонии
Борис Кагарлицкий*. Обложка © ТАСС / Наталия Казаковцева
Апелляционный военный суд ужесточил приговор политологу и социологу Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма, заменив штраф на пять лет колонии общего режима.
"Назначить наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима", — цитирует РИА "Новости" судью.
Кагарлицкого* взяли под стражу в зале заседаний.
Напомним, летом 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении Бориса Кагарлицкого*. Ему предъявили обвинение в оправдании терроризма, социологу грозило до семи лет тюрьмы. Суд в декабре признал его виновным и вынес решение о штрафе 600 тысяч рублей. Однако позже прокуратура обжаловала приговор и потребовала заменить штраф для Кагарлицкого* на пять с половиной лет колонии.
* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.