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Апелляционный суд заменил Кагарлицкому* штраф на 5 лет колонии

13 февраля, 08:33
Борис Кагарлицкий*. Обложка © ТАСС / Наталия Казаковцева

Борис Кагарлицкий*. Обложка © ТАСС / Наталия Казаковцева

Апелляционный военный суд ужесточил приговор политологу и социологу Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма, заменив штраф на пять лет колонии общего режима.

"Назначить наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима", — цитирует РИА "Новости" судью.

Кагарлицкого* взяли под стражу в зале заседаний.

Социолог-иноагент Кагарлицкий* включён в список террористов и экстремистов
Социолог-иноагент Кагарлицкий* включён в список террористов и экстремистов

Напомним, летом 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении Бориса Кагарлицкого*. Ему предъявили обвинение в оправдании терроризма, социологу грозило до семи лет тюрьмы. Суд в декабре признал его виновным и вынес решение о штрафе 600 тысяч рублей. Однако позже прокуратура обжаловала приговор и потребовала заменить штраф для Кагарлицкого* на пять с половиной лет колонии.

* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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