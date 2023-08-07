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7 августа, 12:59

Социолог-иноагент Кагарлицкий* включён в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс Бориса Кагарлицкого* в реестр террористов и экстремистов

<p>Борис Кагарлицкий*. Фото © ТАСС / Наталия Казаковцева</p>

Борис Кагарлицкий*. Фото © ТАСС / Наталия Казаковцева

Росфинмониторинг объявил о внесении социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* в список террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Кагарлицкий Борис Юльевич*, 29.08.1958 года рождения, город Москва", — указано в соответствующем перечне в разделе о физлицах.

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Напомним, ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении российского социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*. Как уточнила адвокат Юлия Кузнецова, у её подзащитного был проведён обыск. Ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма, социологу грозит до семи лет тюрьмы. Суд арестовал Кагарлицкого* до 24 сентября текущего года.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Татьяна Миссуми
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