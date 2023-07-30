Путин счёл обоснованными аресты тех, кто вредит стране в условиях конфликта

Россия находится в состоянии вооружённого конфликта с соседом, и определённое отношение к людям, которые вредят стране, должно быть. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что социолога Бориса Кагарлицкого* и режиссёра Евгению Беркович арестовали "за написанные слова".

Комментируя арест данных лиц, российский лидер заявил, что никогда не слышал фамилий Кагарлицкого* и Беркович.

"У нас 2023 [год], и Российская Федерация находится в состоянии вооружённого конфликта с соседом. Думаю, что определённое отношение к тем людям, которые наносят определённый ущерб внутри страны, должно быть", — подчеркнул Путин.

Путин также заявил, что на Украине за подобные правонарушения "расстреливают", и привёл в пример убийства нескольких человек, в том числе одного из участников переговоров в Стамбуле.