Путин счёл обоснованными аресты тех, кто вредит стране в условиях конфликта
Путин объяснил некоторые аресты тем, что РФ находится в состоянии вооружённого конфликта
Россия находится в состоянии вооружённого конфликта с соседом, и определённое отношение к людям, которые вредят стране, должно быть. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что социолога Бориса Кагарлицкого* и режиссёра Евгению Беркович арестовали "за написанные слова".
Комментируя арест данных лиц, российский лидер заявил, что никогда не слышал фамилий Кагарлицкого* и Беркович.
"У нас 2023 [год], и Российская Федерация находится в состоянии вооружённого конфликта с соседом. Думаю, что определённое отношение к тем людям, которые наносят определённый ущерб внутри страны, должно быть", — подчеркнул Путин.
Путин также заявил, что на Украине за подобные правонарушения "расстреливают", и привёл в пример убийства нескольких человек, в том числе одного из участников переговоров в Стамбуле.
Напомним, 25 июля стало известно, что ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении российского социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*. Как уточняла его адвокат Юлия Кузнецова, у её подзащитного был проведён обыск. Позже ФСБ предъявила ему обвинение в оправдании терроризма, социологу грозит до семи лет тюрьмы. 26 июля он был задержан.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
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