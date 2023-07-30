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29 июля, 22:24

Путин счёл обоснованными аресты тех, кто вредит стране в условиях конфликта

Путин объяснил некоторые аресты тем, что РФ находится в состоянии вооружённого конфликта

Россия находится в состоянии вооружённого конфликта с соседом, и определённое отношение к людям, которые вредят стране, должно быть. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что социолога Бориса Кагарлицкого* и режиссёра Евгению Беркович арестовали "за написанные слова".

Комментируя арест данных лиц, российский лидер заявил, что никогда не слышал фамилий Кагарлицкого* и Беркович.

"У нас 2023 [год], и Российская Федерация находится в состоянии вооружённого конфликта с соседом. Думаю, что определённое отношение к тем людям, которые наносят определённый ущерб внутри страны, должно быть", — подчеркнул Путин.

Путин также заявил, что на Украине за подобные правонарушения "расстреливают", и привёл в пример убийства нескольких человек, в том числе одного из участников переговоров в Стамбуле.

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Напомним, 25 июля стало известно, что ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении российского социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*. Как уточняла его адвокат Юлия Кузнецова, у её подзащитного был проведён обыск. Позже ФСБ предъявила ему обвинение в оправдании терроризма, социологу грозит до семи лет тюрьмы. 26 июля он был задержан.

*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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LIFE

Оксана Попова
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