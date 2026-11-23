Опыт конфликтов на Украине и в Иране заставил Пентагон пересмотреть подготовку к будущим войнам, считает доктор юридических наук, профессор Юрий Жданов. По его словам, наряду с количеством дронов для американской армии теперь важно, как быстро она сможет доработать технику, уже поступившую в войска.

Сейчас между обновлениями беспилотных систем с искусственным интеллектом может пройти месяц или даже полгода. Армия США хочет сократить этот срок до суток, а в перспективе — до часа. Для этого военные упрощают работу с гражданскими разработчиками, чтобы те могли быстрее передавать программы на проверку.

В армии уже создали командование, которое займётся разработкой и закупкой автономных систем. Такая техника будет собирать данные и помогать командирам принимать решения. За человеком сохранят контроль над применением оружия.

Меняется и порядок закупок. ВВС США объединили 50 программ развития военной сети в один контракт стоимостью 4,5 млрд долларов. Война с Ираном показала, что армии по-прежнему нужно наращивать запасы ракет для комплексов Patriot, пояснил собеседник сайта MK.ru.