Пентагон ограничил американским конгрессменам доступ к информации о последствиях военного конфликта с Ираном. В октябре двум сенаторам не позволили осмотреть военные базы США на Ближнем Востоке, пострадавшие от иранских ударов. Об этом сообщает The Atlantic.

Одним из парламентариев, получивших отказ, стал сенатор-демократ Крис Мёрфи. Во время поездки в Персидский залив он намеревался посетить авиабазу Аль-Удейд в Катаре, чтобы лично оценить разрушения и стоимость восстановительных работ. Однако американское военное ведомство не разрешило ему попасть на объект.

Аналогичная ситуация произошла с сенатором-республиканцем Джони Эрнст. Во время поездки на Ближний Восток ей также отказали в посещении американских военных баз.

Ограничения связаны с распоряжением главы Пентагона Пита Хегсета, подписанным ещё 3 марта. Документ предусматривает, что военное ведомство не должно содействовать поездкам делегаций Конгресса в зону ответственности Центрального командования США без личного разрешения министра.

При этом Мёрфи входит в сенатский комитет по ассигнованиям, которому предстоит рассматривать запросы на финансирование восстановления повреждённых баз. Парламентарий обвинил руководство Пентагона в попытке скрыть реальные последствия войны и помешать законодателям оценить её стоимость.

The Atlantic отмечает, что ограничения затронули и журналистов. Военное ведомство неоднократно отказывалось предоставлять подробности о ходе боевых действий, ссылаясь на соображения оперативной безопасности. При этом Пентагон проводил закрытые брифинги для конгрессменов, но доступ к информации оставался ограниченным.