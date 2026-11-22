Пентагон скрывает масштабы ущерба? Сенаторов США не пустили на военные базы после ударов Ирана
The Atlantic: Пентагон ограничил доступ Конгресса к данным о войне с Ираном
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Пентагон ограничил американским конгрессменам доступ к информации о последствиях военного конфликта с Ираном. В октябре двум сенаторам не позволили осмотреть военные базы США на Ближнем Востоке, пострадавшие от иранских ударов. Об этом сообщает The Atlantic.
Одним из парламентариев, получивших отказ, стал сенатор-демократ Крис Мёрфи. Во время поездки в Персидский залив он намеревался посетить авиабазу Аль-Удейд в Катаре, чтобы лично оценить разрушения и стоимость восстановительных работ. Однако американское военное ведомство не разрешило ему попасть на объект.
Аналогичная ситуация произошла с сенатором-республиканцем Джони Эрнст. Во время поездки на Ближний Восток ей также отказали в посещении американских военных баз.
Ограничения связаны с распоряжением главы Пентагона Пита Хегсета, подписанным ещё 3 марта. Документ предусматривает, что военное ведомство не должно содействовать поездкам делегаций Конгресса в зону ответственности Центрального командования США без личного разрешения министра.
При этом Мёрфи входит в сенатский комитет по ассигнованиям, которому предстоит рассматривать запросы на финансирование восстановления повреждённых баз. Парламентарий обвинил руководство Пентагона в попытке скрыть реальные последствия войны и помешать законодателям оценить её стоимость.
The Atlantic отмечает, что ограничения затронули и журналистов. Военное ведомство неоднократно отказывалось предоставлять подробности о ходе боевых действий, ссылаясь на соображения оперативной безопасности. При этом Пентагон проводил закрытые брифинги для конгрессменов, но доступ к информации оставался ограниченным.
Ранее Life.ru сообщал, что Иран мог использовать данные фитнес-приложений для нанесения ударов по американским военным базам. Как писала Bild 15 ноября, иранская разведка могла отслеживать перемещения военнослужащих США через социальные сети, спортивные приложения и рекламные сервисы. На фоне этих сообщений Пентагон начал ограничивать использование геолокации американскими военными.