В Подмосковье девушка решила отпраздновать развод с бокалом в руке прямо за рулём автомобиля. О необычном задержании сообщили РИА «Новости» в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии.

«У нас праздник», — объяснила автомобилистка.

В Подмосковье задержали девушку, отмечавшую развод с бокалом за рулём. Видео © Росгвардия

Сотрудники Росгвардии задержали девушку и передали её инспекторам Госавтоинспекции. Информации о результатах проверки на алкогольное опьянение пока нет.