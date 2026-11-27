От мужа ушла, от Росгвардии не уехала: Девушка устроила праздник за рулём в Подмосковье
В Подмосковье задержали девушку, отмечавшую развод с бокалом за рулём
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В Подмосковье девушка решила отпраздновать развод с бокалом в руке прямо за рулём автомобиля. О необычном задержании сообщили РИА «Новости» в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии.
«У нас праздник», — объяснила автомобилистка.
В Подмосковье задержали девушку, отмечавшую развод с бокалом за рулём. Видео © Росгвардия
Сотрудники Росгвардии задержали девушку и передали её инспекторам Госавтоинспекции. Информации о результатах проверки на алкогольное опьянение пока нет.
Ранее, 24 октября, в Северобайкальске задержали 27-летнюю автомобилистку, сбившую троих пешеходов. Девушка села за руль в нетрезвом состоянии после вечеринки с друзьями. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
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