Водителям объяснили, когда устное замечание может заменить штраф

Водителя могут освободить от административной ответственности за нарушение ПДД, если его признают малозначительным. В таком случае вместо наказания возможно устное замечание, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Решение вправе принять судья, орган или должностное лицо, уполномоченные рассматривать дело. Такая возможность предусмотрена статьёй 2.9 КоАП РФ и не означает автоматического освобождения от ответственности. При оценке учитывают характер нарушения, роль водителя, причинённый вред и тяжесть последствий.

Как пояснили в МВД, формально признаки правонарушения могут присутствовать, но существенного нарушения охраняемых общественных отношений при этом нет. Однако применить этот подход можно не ко всем нарушениям.

В разъяснениях прокуратуры со ссылкой на Верховный суд указано, что нарушения по статьям 12.8 и 12.26 КоАП — в частности, управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ водителя от медицинского освидетельствования — малозначительными не признаются.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Волгоградской области решили отменить штраф водителю за непристёгнутый ремень в очереди на АЗС. МВД объяснило решение малозначительностью конкретного нарушения. Общие требования к использованию ремней безопасности остались в силе.