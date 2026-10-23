Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 12:28

Водителям объяснили, когда устное замечание может заменить штраф

МВД: За малозначительное нарушение ПДД могут ограничиться устным замечанием

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Водителя могут освободить от административной ответственности за нарушение ПДД, если его признают малозначительным. В таком случае вместо наказания возможно устное замечание, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Решение вправе принять судья, орган или должностное лицо, уполномоченные рассматривать дело. Такая возможность предусмотрена статьёй 2.9 КоАП РФ и не означает автоматического освобождения от ответственности. При оценке учитывают характер нарушения, роль водителя, причинённый вред и тяжесть последствий.

Как пояснили в МВД, формально признаки правонарушения могут присутствовать, но существенного нарушения охраняемых общественных отношений при этом нет. Однако применить этот подход можно не ко всем нарушениям.

В разъяснениях прокуратуры со ссылкой на Верховный суд указано, что нарушения по статьям 12.8 и 12.26 КоАП — в частности, управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ водителя от медицинского освидетельствования — малозначительными не признаются.

Врач из Казани бросилась помогать участникам ДТП и попала под машину, а дело завели на неё
Врач из Казани бросилась помогать участникам ДТП и попала под машину, а дело завели на неё

Ранее Life.ru рассказывал, что в Волгоградской области решили отменить штраф водителю за непристёгнутый ремень в очереди на АЗС. МВД объяснило решение малозначительностью конкретного нарушения. Общие требования к использованию ремней безопасности остались в силе.

Главные новости для автомобилистов — в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • МВД РФ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar