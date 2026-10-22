Врач из Казани бросилась помогать участникам ДТП и попала под машину, а дело завели на неё

В Казани врач, которую сбил автомобиль во время помощи после ДТП, сама столкнулась с претензиями из-за предполагаемого перехода дороги в «неположенном месте». Об этом сообщает канал «Жесть Казани» со ссылкой на пострадавшую и её юриста.

Врача сделали крайним в ДТП в Казани. Видео © Max / Жесть Казани

Женщина рассказала, что остановилась у места аварии, чтобы помочь людям. Но выяснилось, что машина сбила собаку. Тогда медик вместе с мужчиной решила перенести пострадавшего пса в салон авто и отправить к ветеринару. В этот момент на них и наехал другой автомобиль. После случившегося врач получила множественные переломы и черепно-мозговую травму с неврологическими осложнениями.

Пострадавшая утверждает, что люди находились за знаком аварийной остановки. По её словам, водитель резко направил машину вправо — в крайний правый ряд, где произошло первоначальное ДТП и стоял знак. Всего на этом участке, как сообщается, находились пять человек.

В отношении женщины завели дело, связанное с якобы переходом дороги в неположенном месте. Её юрист оспаривает оформление материалов: он утверждает, что в документах указаны несуществующие адреса понятых, которых никто не опрашивал. Само ДТП произошло около двух месяцев назад. Сейчас медик проходит лечение и боится, что её пытаются сделать фигурантом уголовного дела, хотя факты аварии искажены.

Ранее сообщалось, что заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец погиб в ДТП с грузовиком Sitrak возле села Плахино. После столкновения обе машины загорелись.