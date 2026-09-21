«От наказания вряд ли уйдёт»: Мизулина высказалась после задержания Некоглая

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала в телеграм-канле задержание блогера Некоглая в Молдавии. По её словам, сведения о возможной причастности тиктокера к сбыту наркотиков у организации появлялись ещё в 2022 году.

Некоглая задержали во время обыска в доме в пригороде Кишинёва. Молдавские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что там обнаружили запрещённые вещества, а также приспособления для их приготовления и фасовки.

Вместе с блогером задержали его супругу и других фигурантов. По данным местной прессы, супругов поместили под арест, а самому Некоглаю в случае доказательства вины может грозить до 15 лет лишения свободы.

Следствие также проверяет сведения об организации в доме места для употребления наркотиков. Утверждается, что среди его посетителей могли быть несовершеннолетние подписчики блогера.

Мизулина заявила, что ещё четыре года назад Лига безопасного интернета получала информацию о возможном распространении запрещённых веществ Некоглаем и некоторыми другими тиктокерами, которые впоследствии покинули Россию.

«Однако, тогда привлечь его к ответственности не удалось. Теперь от наказания он вряд ли уйдет, как и все задержанные по этому делу», — написала Мизулина.

21 сентября Life.ru сообщил, что Некоглая и его супругу задержали в Молдавии по подозрению в преступлениях, связанных с наркотиками. По данным издания, при задержании блогер также мог оказать сопротивление сотрудникам полиции.