«От наказания вряд ли уйдёт»: Мизулина высказалась после задержания Некоглая
Мизулина отреагировала на задержание Некоглая по делу о наркотиках
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nekoglai133
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала в телеграм-канле задержание блогера Некоглая в Молдавии. По её словам, сведения о возможной причастности тиктокера к сбыту наркотиков у организации появлялись ещё в 2022 году.
Некоглая задержали во время обыска в доме в пригороде Кишинёва. Молдавские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что там обнаружили запрещённые вещества, а также приспособления для их приготовления и фасовки.
Вместе с блогером задержали его супругу и других фигурантов. По данным местной прессы, супругов поместили под арест, а самому Некоглаю в случае доказательства вины может грозить до 15 лет лишения свободы.
Следствие также проверяет сведения об организации в доме места для употребления наркотиков. Утверждается, что среди его посетителей могли быть несовершеннолетние подписчики блогера.
Мизулина заявила, что ещё четыре года назад Лига безопасного интернета получала информацию о возможном распространении запрещённых веществ Некоглаем и некоторыми другими тиктокерами, которые впоследствии покинули Россию.
«Однако, тогда привлечь его к ответственности не удалось. Теперь от наказания он вряд ли уйдет, как и все задержанные по этому делу», — написала Мизулина.
21 сентября Life.ru сообщил, что Некоглая и его супругу задержали в Молдавии по подозрению в преступлениях, связанных с наркотиками. По данным издания, при задержании блогер также мог оказать сопротивление сотрудникам полиции.
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