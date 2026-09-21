Некоглай заработал 10 млн на рекламе наркотиков в РФ, пока в Молдавии его подозревают в их сбыте
Mash Money: Блогер Некоглай заработал 10 млн рублей на рекламе наркошопа
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nekoglai1337
Блогер Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) мог заработать около 10 млн рублей на рекламе магазина по продаже наркотиков для российской аудитории. Об этом сообщает Mash Money.
По данным канала, в декабре 2022 года блогер появился в прямом эфире Twitch в футболке с логотипом наркошопа, при этом представлял рекламируемый ресурс как файлообменник. Один из таких стримов одновременно смотрели более 54 тысяч человек.
Телеграм-канал также утверждает, что реклама запрещённых в России сервисов приносила Некоглаю крупные суммы и раньше. Сам блогер рассказывал в интервью, что после переезда в Москву за два месяца заработал около $1,5 млн на рекламных контрактах с онлайн-казино. Позднее он говорил, что в 2024–2025 годах получал за подобные интеграции около $10 тысяч в месяц.
Новые данные появились на фоне сообщений о задержании Некоглая в Молдавии. По информации местных СМИ, блогера и его жену подозревают в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Следствие, как утверждается, также проверяет сведения о том, что в доме пары употребляли запрещённые вещества, в том числе несовершеннолетние.
По данным молдавских СМИ, при обыске были обнаружены пакеты с веществами предположительно наркотического происхождения, электронные весы и другие предметы. Некоглай оказал сопротивление полицейским, а его жена попыталась скрыться. Сообщается, что обоих впоследствии арестовали на 30 суток. Официально полиция и прокуратура Молдавии эти сведения пока не подтверждали.
В случае предъявления и доказательства обвинения по статье о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере супругам может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.
Некоглай получил известность как тиктокер и стример. В 2022 году его выдворили из России в Молдавию после решения суда о нарушении миграционного законодательства. Незадолго до депортации блогер оказался в центре скандала из-за «пародийного» ролика.
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