Некоглай заработал 10 млн на рекламе наркотиков в РФ, пока в Молдавии его подозревают в их сбыте

Блогер Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) мог заработать около 10 млн рублей на рекламе магазина по продаже наркотиков для российской аудитории. Об этом сообщает Mash Money.

По данным канала, в декабре 2022 года блогер появился в прямом эфире Twitch в футболке с логотипом наркошопа, при этом представлял рекламируемый ресурс как файлообменник. Один из таких стримов одновременно смотрели более 54 тысяч человек.

Телеграм-канал также утверждает, что реклама запрещённых в России сервисов приносила Некоглаю крупные суммы и раньше. Сам блогер рассказывал в интервью, что после переезда в Москву за два месяца заработал около $1,5 млн на рекламных контрактах с онлайн-казино. Позднее он говорил, что в 2024–2025 годах получал за подобные интеграции около $10 тысяч в месяц.

Новые данные появились на фоне сообщений о задержании Некоглая в Молдавии. По информации местных СМИ, блогера и его жену подозревают в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Следствие, как утверждается, также проверяет сведения о том, что в доме пары употребляли запрещённые вещества, в том числе несовершеннолетние.

По данным молдавских СМИ, при обыске были обнаружены пакеты с веществами предположительно наркотического происхождения, электронные весы и другие предметы. Некоглай оказал сопротивление полицейским, а его жена попыталась скрыться. Сообщается, что обоих впоследствии арестовали на 30 суток. Официально полиция и прокуратура Молдавии эти сведения пока не подтверждали.

В случае предъявления и доказательства обвинения по статье о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере супругам может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.