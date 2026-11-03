Россия готова обсуждать разные варианты договорённостей о безопасности — от ненападения до совместных действий и взаимных посещений военных объектов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая журналистам на вопрос о российских «красных линиях».

«Мы ничем не ограничиваем эти дискуссии. Посмотрим, какие будут предложения, но перечисленные мною являются частью того опыта, который уже накоплен в этой сфере», — сказал министр.

По словам Лаврова, договорённости о ненападении возможны в ситуации, когда у сторон больше нет общих позитивных позиций. Другим вариантом он назвал сосуществование, приведя в пример опыт времён Советского Союза. Более тесное взаимодействие, как пояснил министр, могут закреплять документы о сотрудничестве. Они предполагают совместные действия, укрепление доверия, повышение прозрачности и посещение военных объектов на паритетной основе.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лавров прибыл в Минск на IV Международную конференцию по евразийской безопасности. Форум проходит 3–4 ноября, одной из его центральных тем стала разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.