Первая немецкая супермодель и актриса Верушка (Вера Готлибе Анна графиня фон Лендорф) умерла в возрасте 87 лет. Она скончалась в Берлине в окружении друзей и близких. О смерти знаменитости сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на её родственника. Причина смерти не раскрывается.

Верушка родилась 14 мая 1939 года в Восточной Пруссии. Её отец, граф Генрих фон Лендорф-Штайнорт, участвовал в заговоре против Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года. После провала покушения его казнили, а семья подверглась преследованиям нацистского режима.

В юности будущая звезда изучала искусство, а в конце 1950-х годов отправилась во Флоренцию. Там её заметил фотограф Уго Мулас, после чего началась международная модельная карьера. В 1960-е годы Верушка стала одной из самых востребованных манекенщиц мира, сотрудничала с ведущими фотографами и появлялась на обложках Vogue.

Особую известность ей принесли экспериментальные фотосессии и работа с боди-артом. Модель превращала собственное тело в художественный объект, используя грим и роспись, чтобы сливаться с окружающими предметами и пространством. В числе её творческих партнёров был художник Сальвадор Дали.

Верушка также добилась успеха в кино. Международную известность ей принесла роль в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (1966). Позднее она продолжила сниматься и заниматься художественными проектами, в том числе фотографией и перформансом.

В середине 1970-х годов модель отошла от классического модельного бизнеса после разногласий с руководством американского Vogue. При этом от искусства она не отказалась и продолжила работать как художница и фотограф.

Последние годы Верушка жила в Берлине. Даже в преклонном возрасте она сохраняла интерес к современному искусству и общалась с молодыми художниками.

Верушка стала одной из ключевых фигур модной фотографии 1960-х годов, когда модели начали превращаться из манекенщиц в самостоятельных культурных знаменитостей. Её необычная внешность, эксперименты с образом и сотрудничество с ведущими фотографами сделали её символом эпохи. Впоследствии её творческие работы с боди-артом повлияли на развитие художественной фотографии и визуальной культуры.