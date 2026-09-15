От океана до космоса: «Известия» показали, как радиоволны преодолевают воду, воздух и помехи

15 сентября МИЦ «Известия» запустил мультимедийный спецпроект «Спектр радиоволн: от орбиты до глубин», посвящённый тому, как современные технологии обеспечивают передачу информации в разных условиях. Материал доступен на специальной странице проекта.

Стабильная связь сегодня необходима для работы навигации, радиолокации, авиационной и космической техники. Однако один и тот же сигнал в разных средах распространяется по-разному: под водой радиоволны быстро затухают, в атмосфере могут отражаться от препятствий, а на поверхности Земли на их путь влияют рельеф, застройка и различные помехи.

Проект построен как последовательное путешествие через четыре пространства — глубины океана, поверхность Земли, атмосферу и космос. В каждом разделе объясняется, что происходит с сигналом в конкретной среде, какие факторы мешают его передаче и какие инженерные решения позволяют сохранять устойчивую связь.

Отдельное внимание уделено тому, как такие технологии используются в повседневной жизни и в сложных технических системах. Читателю показывают, от чего зависит стабильность передачи данных в каждой из четырёх сред и почему для воды, суши, атмосферы и космоса применяются разные подходы.

В спецпроект также включён блок об отечественных разработках. На примере изделий холдинга «Росэл» Госкорпорации Ростех показано, какие технологии применяются для передачи и приёма сигнала в разных условиях — от земной поверхности до космического пространства.

Помимо научно-популярных материалов, проект получил интерактивные механики. На протяжении всех разделов пользователь может включать тематические звуки с помощью специальной кнопки и таким образом дополнительно погружаться в каждую из представленных сред.

Отдельно авторы подготовили тест по радиоэлектронике и технологиям связи. Пользователю предлагают определить, какие устройства используют в своей работе радиоволны, а какие работают по другим принципам.

Ранее Life.ru рассказывал о новом комплексе радиоэлектронной борьбы «Жнец» холдинга «Росэл». Система объединяет средства обнаружения и подавления беспилотников, автоматически отслеживает цели и выводит воздушную обстановку на карту. Разработка рассчитана на защиту различных объектов и может интегрировать уже установленное у заказчика оборудование.