От пасхальных каникул до коротких поездок: Как провести Светлый понедельник, который в 2027 году будет выходным

Неделя после Пасхи когда-то была временем праздничного отдыха, церковных служб и походов в гости. Сегодня для одних она сохраняет религиозный смысл, а для других становится поводом провести время с семьёй или отправиться в короткую поездку. О том, как менялись пасхальные обычаи, Life.ru рассказал руководитель Центра по изучению религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

По словам религиоведа, в дореволюционной России празднование не ограничивалось пасхальным воскресеньем.

«Как есть рождественские каникулы, так были и пасхальные», — объяснил он.

Светлую неделю посвящали продолжению праздника: посещали богослужения, отдыхали и встречались с родственниками. Поэтому нынешние инициативы сделать понедельник после Пасхи выходным, считает Лункин, связаны в том числе с желанием вернуть людям время для этих традиций.

«В основном это важно для верующих, поскольку они ходят на ночные службы, в крестный ход, проводят воскресенье с родственниками, и требуется еще один день, чтобы насладиться праздником», — отметил собеседник Life.ru.

В советский период послепасхальная неделя стала обычной рабочей. По оценке Лункина, антирелигиозная политика также способствовала распространению привычки посещать на Пасху кладбища вместо участия в церковных торжествах. При этом день особого поминовения усопших — Радоница — приходится на вторник второй недели после Пасхи, подчеркнул эксперт.

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Сегодня отношение к праздничному отдыху различается. Для воцерковлённых людей он связан с посещением служб и семейным общением. Другие воспринимают свободные дни прежде всего как возможность отдохнуть или ненадолго сменить обстановку. Само по себе отсутствие домашних дел ещё не раскрывает религиозного содержания праздника, следует из слов Лункина.

Провести Светлый понедельник в традиции пасхального празднования можно за богослужением и встречами с близкими. Именно продолжение общей радости, по рассказу религиоведа, прежде определяло обычаи этой недели.

В Крыму понедельник после Пасхи уже объявляли нерабочим: в 2026 году дополнительный день отдыха пришёлся на 13 апреля. Тем же указом установили выходные в связи с Троицей, Ораза-байрамом и Курбан-байрамом.

Ранее Life.ru сообщал, что в 2027 году россиян с пятидневкой ждут три выходных подряд на Пасху — с 1 по 3 мая. Пасха выпадает на 2 мая, а понедельник станет выходным благодаря переносу дня отдыха за совпавший с субботой Первомай. Сама Пасха в перечень федеральных нерабочих праздников не входит.